Водитель трицикла сбил двух подростков и скрылся в Черемховском районе

Вчера, 12 сентября, около 21.00 в селе Саянское Черемховского района водитель трицикла Racer сбил двух подростков, которые шли по краю дороги навстречу движению транспорта. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД России и на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.