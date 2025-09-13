Ричмонд
Водитель трицикла сбил двух подростков и скрылся в Черемховском районе

Виновника аварии задержали госавтоинспекторы в течение часа после инцидента.

Источник: УГИБДД России по Иркутской области

Вчера, 12 сентября, около 21.00 в селе Саянское Черемховского района водитель трицикла Racer сбил двух подростков, которые шли по краю дороги навстречу движению транспорта. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД России и на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

Подростков доставили в больницу с различными травмами. Сотрудники Госавтоинспекции в течение часа установили виновника ДТП. Им оказался 29-летний местный житель. Водитель сел за руль трицикла без прав. По словам виновника аварии, он выпил алкоголь после того, как произошел дорожный инцидент.

В настоящее время по факту произошедшего проводится всесторонняя проверка, по итогам которой будет принято правовое решение. Ход и результаты расследования проверит прокуратура. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожного травматизма.

Ранее агентство сообщало, что сотрудники Госавтоинспекции задержали виновника смертельного ДТП в Куйтунском районе. 35-летний житель Зиминского района насмерть сбил мотоциклиста и скрылся с места происшествия.