Минобороны: 42 украинских БПЛА сбили за ночь над регионами России

За ночь российские военные сбили 42 украинских беспилотника. Об этом в субботу, 13 сентября, сообщили в Минобороны РФ.
— В течение прошедшей ночи с 23:00 по московскому времени 12 сентября до 06:00 по московскому времени 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
Больше всего дронов удалось уничтожить над Ростовской областью — 15. Еще 12 аппаратов сбили в Белгородской области, а 10 — в Волгоградской.
Кроме того, два беспилотника перехватили над Крымом, по одному — над Калужской, Курской и Смоленской областями, передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее, 12 сентября, силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 221 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над территорией страны.
До этого глава Ленинградской области Александр Дрозденко передал, что обломки дронов упали в Тосно на улицах Промышленной и Чехова. Места падения оцепили, возгораний и пострадавших нет.
В радиусе 100 километров от аэропорта Пулково ввели план «Ковер», атаку дронов отражала шестая армия ПВО.