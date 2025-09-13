В аэропортах Волгограда и Ярославля введены ограничения на полеты

Ранее стало известно, что аэропортовый холдинг «Аэродинамика», в состав которого входит воздушная гавань Краснодара, ведет активные переговоры с авиакомпанией «Азимут» о восстановлении масштабной международной полетной программы из этого аэропорта. Ранее Минтранс РФ сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, возобновляет работу с 11 сентября. Росавиация уточнила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября.