В аэропортах Волгограда и Ярославля введены ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда и Ярославля введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, написал представитель ведомства в своем Telegram-канале. Подробная информация о характере и продолжительности ограничений пока не сообщается.
Ранее стало известно, что аэропортовый холдинг «Аэродинамика», в состав которого входит воздушная гавань Краснодара, ведет активные переговоры с авиакомпанией «Азимут» о восстановлении масштабной международной полетной программы из этого аэропорта. Ранее Минтранс РФ сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, возобновляет работу с 11 сентября. Росавиация уточнила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября.
В начале сентября министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над возобновлением деятельности ряда аэропортов юга и центральной части России. Ограничения на полеты в эти регионы действуют с 24 февраля 2022 года. В настоящее время временно закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.
