Обломки сбитых беспилотников ВСУ упали в Волгограде, повредив жилой дом

Ночью 13 сентября силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Источник: Life.ru

Он отметил, что дроны были сбиты средствами ПВО Минобороны, однако обломки упали в южной части Волгограда. В одном из частных домов выбило окна и повредило крышу хозяйственной постройки. Глава региона подчеркнул, что, по предварительной информации, возгораний и серьёзных разрушений не зафиксировано.

«Пострадавших нет», — добавил Бочаров.

Ранее Life.ru писал, что ночью 13 сентября российская ПВО отразила налёт украинских дронов на Ростовскую область. Вражеские беспилотники были сбиты над тремя районами региона.