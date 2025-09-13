Обломки сбитых беспилотников ВСУ упали в Волгограде, повредив жилой дом

Он отметил, что дроны были сбиты средствами ПВО Минобороны, однако обломки упали в южной части Волгограда. В одном из частных домов выбило окна и повредило крышу хозяйственной постройки. Глава региона подчеркнул, что, по предварительной информации, возгораний и серьёзных разрушений не зафиксировано.