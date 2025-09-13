Силы ПВО за ночь уничтожили 42 украинских дрона над семью регионами РФ

Наибольшее количество целей нейтрализовано над Ростовской (15 единиц), Белгородской (12) и Волгоградской (10) областями. Над Республикой Крым сбито два БПЛА, над Калужской, Курской и Смоленской областями — по одному.
А в ночь на 12 сентября украинские вооружённые силы провели одну из самых массированных атак. Системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 221 беспилотник ВСУ. Наибольшее количество дронов — 85 — было сбито в Брянской области.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше