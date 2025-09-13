Ричмонд
Силы ПВО за ночь уничтожили 42 украинских дрона над семью регионами РФ

За ночь с 23:00 12 сентября до 06:00 13 сентября средствами противовоздушной обороны (ПВО) России перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество целей нейтрализовано над Ростовской (15 единиц), Белгородской (12) и Волгоградской (10) областями. Над Республикой Крым сбито два БПЛА, над Калужской, Курской и Смоленской областями — по одному.

А в ночь на 12 сентября украинские вооружённые силы провели одну из самых массированных атак. Системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 221 беспилотник ВСУ. Наибольшее количество дронов — 85 — было сбито в Брянской области.

