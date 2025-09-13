В США предложили НАТО разместить ПВО в Польше из-за инцидента с беспилотниками

В МИД опровергли заявления Варшавы о пересечении данных аппаратов границ с Россией. Там же отметили, что Польше были предоставлены факты, которые полностью развенчивают версию о нарушении границы для эскалации украинского кризиса. Как отметили Минобороны, дальность полетов БПЛА, что применяются в зоне СВО не позволяют пересекать настолько большие расстояния, чтобы допустить подобный инцидент.