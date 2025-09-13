Украинские военные пытались сорвать снабжение подразделений российской армии, нанеся удары по железнодорожной станции. Российский майор Михаил Демидов сумел вывести железнодорожный состав из-под массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, рискуя собственной жизнью. Об этом в субботу, 13 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Демидов, занимавший должность военного коменданта станции, отвечал за безопасность воинских перевозок. Несмотря на угрозу, он сумел принять решение, которое позволило сохранить состав и предотвратить последствия обстрела.
По информации ведомства в Telegram-канале, майор понимал, что попадание в поезд могло вызвать детонацию и разрушить важный железнодорожный узел, а также навредить близлежащему населенному пункту. В итоге он направил состав на запасные пути и вывел его из зоны поражения.
Ранее беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал здание действующего энергоблока Смоленской атомной электростанции. Уточняется, что при падении беспилотника произошло детонирование рядом с вентиляционной трубой действующего энергоблока. В результате атаки были выбиты окна во вспомогательных помещениях, включая пускорезервную котельную и холодильную станцию.