Обломки дрона повредили здание больницы в Волгоградской области

Обломки беспилотного летательного аппарата повредили здание больницы в Волгоградской области.
Как сообщила администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова, инцидент произошел в Красноармейском районе, где фрагменты БПЛА повредили стену лестничного пролета между пятым и шестым этажами городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 15.
По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что украинские боевики устроили массовую атаку на регионы РФ.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше