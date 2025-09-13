Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки дрона повредили здание больницы в Волгоградской области

Обломки беспилотного летательного аппарата повредили здание больницы в Волгоградской области.

Обломки беспилотного летательного аппарата повредили здание больницы в Волгоградской области.

Как сообщила администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова, инцидент произошел в Красноармейском районе, где фрагменты БПЛА повредили стену лестничного пролета между пятым и шестым этажами городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 15.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что украинские боевики устроили массовую атаку на регионы РФ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше