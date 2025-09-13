В Норильске кладбище ушло под воду

Городское кладбище Норильска вновь подверглось подтоплению, о чем сообщили активисты общественной организации «Мой дом г. Норильск» в своем Telegram-канале. Председатель коллегии Руслан Абдуллаев пояснил изданию «Сибирский экспресс», что городские власти не выполнили решение суда от 2015 года об организации дренажной системы и отвода воды.