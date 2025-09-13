Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Норильске кладбище ушло под воду

Городское кладбище Норильска вновь подверглось подтоплению, о чем сообщили активисты общественной организации "Мой дом г.

Городское кладбище Норильска вновь подверглось подтоплению, о чем сообщили активисты общественной организации «Мой дом г. Норильск» в своем Telegram-канале. Председатель коллегии Руслан Абдуллаев пояснил изданию «Сибирский экспресс», что городские власти не выполнили решение суда от 2015 года об организации дренажной системы и отвода воды.

Кроме того, по словам Абдуллаева, администрация должна была разделить территорию кладбища на входную, ритуальную, административно-хозяйственную зоны и зону захоронений, а также организовать подъездные пути, парковку и общественные туалеты. Однако проблема подтопления кладбища продолжает повторяться ежегодно.

Абдуллаев отметил, что несмотря на решение суда и контроль со стороны прокуратуры, кладбище так и не было приведено в надлежащее санитарно-техническое состояние.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.