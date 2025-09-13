В Омске знакомый убил чемпиона Европы по боксу из старинного пистолета

10 сентября в Омске убили 31-летнего боксёра Ловари Михайленко, чемпиона Европы среди юношей. Его тело с огнестрельным ранением головы нашли в собственном доме, сообщает ТАСС.
По версии следствия, спортсмен пригласил к себе знакомого. Между ними возник конфликт, в ходе которого 23-летний гость выстрелил хозяину из пистолета ТТ. После этого он попытался скрыться на автомобиле, но был задержан в Новосибирской области.
На видео, опубликованном омской полицией, задержанный рассказал, что поссорился с боксёром из-за оскорблений в адрес его родных:
«Очень нелестно выражались по поводу отца, по поводу деда. Я не сдержался в моменте, выстрелил не знаю куда».
При обыске у мужчины нашли пистолет ТТ 1941 года выпуска и пять патронов. По его словам, оружие он приобрёл через даркнет.
Криминалисты изъяли гильзу, пулю и другие улики. Следствие предъявило задержанному обвинение в умышленном убийстве, суд отправил его под стражу.
Напомним, в 2008 году Ловари Михайленко стал чемпионом Европы среди юношей, победив в финале украинца Беюкши Мамедова.