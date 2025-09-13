В Уфе подростки в масках устроили пожар в подъезде многоэтажки на улице Тухвата Янаби. Об этом рассказал телеграмм-канал Mash.
Перед поджогом подростки попытались закрыть камеры наблюдения, после чего вынесли коврик на верхний этаж и подожгли его. Совершив правонарушение, группа скрылась.
Прибывшие по вызову жильцов сотрудники полиции зафиксировали следы гари. По факту случившегося начата проверка для установления всех обстоятельств произошедшего и идентификации подозреваемых.
