В Уфе подростки в масках устроили пожар

В Уфимской многоэтажке подростки устроили пожар.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе подростки в масках устроили пожар в подъезде многоэтажки на улице Тухвата Янаби. Об этом рассказал телеграмм-канал Mash.

Перед поджогом подростки попытались закрыть камеры наблюдения, после чего вынесли коврик на верхний этаж и подожгли его. Совершив правонарушение, группа скрылась.

Прибывшие по вызову жильцов сотрудники полиции зафиксировали следы гари. По факту случившегося начата проверка для установления всех обстоятельств произошедшего и идентификации подозреваемых.

