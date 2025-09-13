Операция «Труба 3.0»: как газопроводы становятся секретным оружием российской армии

Пройдя в подземный ход, участникам операции предстояло преодолеть около 500 метров по узкому земляному тоннелю до конечной точки. Глубина прохода варьировалась от двух до шести метров, местами тоннель спускался вниз по ступенчатому склону, после чего вновь поднимался. В отдельных участках приходилось пересекать старую газовую магистраль Уренгой — Помары — Ужгород, проложенную здесь еще в советский период.