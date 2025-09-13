Ричмонд
Губернатор рассказал о повреждениях в Волгоградской области после атаки БПЛА

В Волгоградской области в результате атаки БПЛА было повреждео здание больницы. Обломки БПЛА повредили стену лестничного марша между пятым и шестым этажом в городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 15. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

«По уточненным данным, в Красноармейском районе повреждено здание ГУЗ КБСМП № 15. Вследствие попадания обломков БПЛА повреждена стена лестничного марша между 5 и 6 этажом, возгорания нет, эвакуация не требуется, пострадавших нет», — сообщил Бочаров. Его слова передает telegram-канал администрации Волгоградской области.

Пострадавших в результате происшествия нет. Эвакуация пациентов не проводилась.

ВСУ практически каждый день проводят атаки на объекты, находящиеся на территории Российской Федерации, используя для этого ракеты и беспилотные летательные аппараты. Тем не менее, российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) несут круглосуточное дежурство и успешно предотвращают подобные удары со стороны противника.

За ночь, по данным Минобороны РФ, уничтожено более 40 БПЛА ВСУ. Сбили дроны в Ростовской, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Курской и Смоленской областях, а также над Республикой Крым, передает «Национальная служба новостей».

