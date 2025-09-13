Усатый поджигатель: кот едва не спалил квартиру в Петербурге

По предварительным данным, пушистый питомец, оставшись без присмотра, прогуливался по кухонной столешнице и случайно задел лапой сенсорную панель плиты, на которой стоял аэрогриль. Отсутствие блокировки на сенсорной панели привело к ее активации. Нагревательный элемент аэрогриля включился и разогрел пластиковый корпус, что и привело к возгоранию.