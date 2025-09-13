Усатый поджигатель: кот едва не спалил квартиру в Петербурге

Ночью в Санкт-Петербурге чудом удалось избежать трагедии. В одной из квартир загорелся пластиковый аэрогриль, расположенный на кухне. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Благодаря оперативным действиям жильцов, пламя удалось быстро локализовать и потушить, предотвратив распространение огня. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, уточнили в ведомстве.
Прибывшие на место происшествия дознаватели провели тщательное расследование, которое позволило установить неожиданную причину возгорания. Как оказалось, виновником случившегося стал домашний кот.
По предварительным данным, пушистый питомец, оставшись без присмотра, прогуливался по кухонной столешнице и случайно задел лапой сенсорную панель плиты, на которой стоял аэрогриль. Отсутствие блокировки на сенсорной панели привело к ее активации. Нагревательный элемент аэрогриля включился и разогрел пластиковый корпус, что и привело к возгоранию.
Этот случай еще раз подчеркивает необходимость соблюдения правил пожарной безопасности и важность наличия блокировки на сенсорных плитах, особенно в семьях, где есть маленькие дети или домашние животные. В противном случае, обычная кошачья прогулка может обернуться настоящей трагедией, предупредили пожарные.
