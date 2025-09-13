В Башкирии в пожаре погибли родители троих детей

В Белорецком районе сгорел бревенчатый дом, в котором проживала многодетная семья. Возгорание жилья произошло накануне в селе Ломовка, сообщает главное управление МЧС по РБ.
В горящем доме находились пять человек. Дети в возрасте 16, 9 и 6 лет смогли покинуть дом через окно. К сожалению, родители погибли. Их тела нашли пожарные после тушения огня.
Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа, эксперт и дознаватель МЧС России.
