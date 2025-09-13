Ричмонд
В Башкирии в пожаре погибли родители троих детей

В Белорецком районе сгорел дом, дети сумели спастись.

В Белорецком районе сгорел бревенчатый дом, в котором проживала многодетная семья. Возгорание жилья произошло накануне в селе Ломовка, сообщает главное управление МЧС по РБ.

В горящем доме находились пять человек. Дети в возрасте 16, 9 и 6 лет смогли покинуть дом через окно. К сожалению, родители погибли. Их тела нашли пожарные после тушения огня.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа, эксперт и дознаватель МЧС России.

Ранее в Башкирии на трассе М-5 сгорело кафе, сообщал «Башинформ».