Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угрозу цунами после землетрясения объявили на Камчатке

У побережья Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов, отметив, что объявлена угроза цунами.

У побережья Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов, отметив, что объявлена угроза цунами.

По предварительным данным, сообщений о разрушениях пока не поступало.

Уточняется, что подземные толчки ощущались в ряде районов Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района. Их сила достигала шести баллов, передает Telegram-канал Солодова.

— Прошу сохранять спокойствие и быть внимательными к информации из официальных источников, — заключил глава региона.

23 августа на Камчатке за сутки зафиксировали 27 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по краю. По данным сейсмологов, жители населенных пунктов толчков не ощутили.

Специалисты геофизической службы РАН заявили, что в результате масштабных землетрясений произошел сдвиг южной части Камчатки на юго-восток. Ученые отметили, что землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После стихийного бедствия в регионе началось извержение вулкана.