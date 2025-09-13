Угрозу цунами после землетрясения объявили на Камчатке

У побережья Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов, отметив, что объявлена угроза цунами.
По предварительным данным, сообщений о разрушениях пока не поступало.
Уточняется, что подземные толчки ощущались в ряде районов Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района. Их сила достигала шести баллов, передает Telegram-канал Солодова.
— Прошу сохранять спокойствие и быть внимательными к информации из официальных источников, — заключил глава региона.
23 августа на Камчатке за сутки зафиксировали 27 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по краю. По данным сейсмологов, жители населенных пунктов толчков не ощутили.
Специалисты геофизической службы РАН заявили, что в результате масштабных землетрясений произошел сдвиг южной части Камчатки на юго-восток. Ученые отметили, что землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После стихийного бедствия в регионе началось извержение вулкана.