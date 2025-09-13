В Башкирии трое детей из-за пожара остались без родителей

В селе Ломовка Белорецкого района произошел пожар в бревенчатом доме на улице Пролетарской. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по РБ. В результате происшествия погибли двое взрослых — мужчина и женщина. Трое их детей (2009, 2016 и 2019 г.р.) были эвакуированы через окно.