В Башкирии трое детей из-за пожара остались без родителей

В селе Ломовка Белорецкого района произошел пожар в бревенчатом доме на улице Пролетарской. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по РБ. В результате происшествия погибли двое взрослых — мужчина и женщина. Трое их детей (2009, 2016 и 2019 г.р.) были эвакуированы через окно.
Для ликвидации пожара привлекались 14 человек и 5 единиц техники МЧС России. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.