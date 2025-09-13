Ричмонд
Два российских аэропорта закрыли из-за атаки БПЛА

В аэропортах Самары и Саратова временно ввели ограничения на вылеты и приём гражданских самолётов. А в воздушной гавани Волгограда режим «Ковёр» отменён, информирует Росавиация.

Источник: Life.ru

«Аэропорты Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сообщила служба.

Ограничения, введённые в аэропорту Волгограда ради обеспечения безопасности полётов, были сняты утром. За время действия плана «Ковёр» на запасной аэродром ушёл один самолёт.

Напомним, за ночь с 23:00 12 сентября до 06:00 13 сентября средствами противовоздушной обороны (ПВО) России перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Для обеспечения безопасности самолётов сейчас закрытым остаётся аэропорт Ярославля.

