Два российских аэропорта закрыли из-за атаки БПЛА

«Аэропорты Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сообщила служба.
Ограничения, введённые в аэропорту Волгограда ради обеспечения безопасности полётов, были сняты утром. За время действия плана «Ковёр» на запасной аэродром ушёл один самолёт.
Напомним, за ночь с 23:00 12 сентября до 06:00 13 сентября средствами противовоздушной обороны (ПВО) России перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Для обеспечения безопасности самолётов сейчас закрытым остаётся аэропорт Ярославля.