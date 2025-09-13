Ричмонд
В Усолье-Сибирском прокуратура проконтролирует расследование пожара в цехе

К полудню огонь удалось взять под контроль.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Усольского района проконтролирует проверку, которая проводится из-за пожара в производственном цехе фанерно-спичечного комбината на улице Молотовой. Напомним, пламя разгорелось утром 13 сентября 2025 года, всего поразило более четырех тысяч квадратных метров.

По данным МЧС, к полудню огонь удалось взять под контроль. Сейчас на месте происшествия продолжают работать 38 специалистов с привлечением 14 единиц техники.

— На место происшествия выехал прокурор города Геннадий Мартынов. Причины и условия произошедшего, а также сведения об ущербе выясняются, — говорится в сообщении ведомства.

По предварительно информации, пострадавших нет. Что стало причиной пожара — пока неизвестно, на месте работают дознаватели.

