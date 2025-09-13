Аэропорты Самары и Саратова приостановили работу

Как правило, подобные ограничения вводят на фоне угрозы атак БПЛА. По данным Минобороны, за ночь силы ПВО уничтожили 42 беспилотника в семи российских регионах. Временно не работают аэропорты Волгограда и Ярославля.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше