Аэропорты Самары и Саратова приостановили работу

Аэропорт Самары ограничил прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. Аналогичные ограничения введены в аэропорту Саратова. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

Как правило, подобные ограничения вводят на фоне угрозы атак БПЛА. По данным Минобороны, за ночь силы ПВО уничтожили 42 беспилотника в семи российских регионах. Временно не работают аэропорты Волгограда и Ярославля.

