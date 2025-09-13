Беспилотники ВСУ атаковали восемь регионов России: карта атак БПЛА на 13 сентября

Наибольшее количество дронов уничтожено в Ростовской области.
В ночь на 13 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа над несколькими регионами страны, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, удары отражались с 23:00 мск до 06:00 мск.
Наибольшее число дронов — 15 — было сбито над Ростовской областью. В Белгородской области уничтожено 12 беспилотников, в Волгоградской — 10 аппаратов. Кроме того, по два беспилотника перехвачены в Крыму, по одному — в Калужской, Курской и Смоленской областях. В ряде аэропортов введены временные ограничения. Карта атак БПЛА — в материале URA.RU.
Ростовская область.
Средства ПВО успешно отразили массовую воздушную атаку БПЛА в Миллеровском, Морозовском и Чертковском районах Ростовской области. Всего было уничтожено и перехвачено 15 дронов — больше чем в других регионах за ночь. В результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал, предварительно, разрушений на земле не зафиксировано.
Ивановская область.
В Ивановской области введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Система предупреждения атак приведена в действие, а жители региона получили рекомендации сохранять бдительность и следить за официальными оповещениями. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку.
Воронежская область.
Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат в небе над одним из районов Воронежской области. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушения на земле отсутствуют. Власти региона предупредили жителей о сохраняющейся опасности атаки БПЛА.
Пензенская область.
В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Кроме того, над рядом муниципалитетов действует план «Ковер», а в целях безопасности граждан ограничена работа мобильного интернета.
Волгоградская область.
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов после попыток атаки дронов. Ночью системы ПВО зафиксировали и уничтожили 10 беспилотников.
Другие регионы.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов также коснулись аэропортов Ярославля (Туношна), Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин). Ограничения объясняются обеспечением безопасности полетов. В Смоленской области была объявлена угроза атаки беспилотников, работают системы ПВО, по данным Минобороны уничтожен один беспилотник. Еще по одному беспилотнику уничтожили в Калужской и Курской областях. В Крыму уничтожено два беспилотника. О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.