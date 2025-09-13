ВСУ атаковали беспилотниками Смоленскую область

Силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно отразили ночную атаку беспилотных летательных аппаратов над Смоленской областью.
Как сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале, в течение ночи и утренних часов было уничтожено три вражеских дрона.
По предварительным данным, происшествие не повлекло за собой человеческих жертв или разрушений на земле. Для ликвидации последствий инцидента и обследования мест падения обломков беспилотников направлены оперативные службы и специалисты.
Ранее сообщалось, что обломки дрона повредили здание больницы в Волгоградской области.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.