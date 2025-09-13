Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали беспилотниками Смоленскую область

Силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно отразили ночную атаку беспилотных летательных аппаратов над Смоленской областью.

Силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно отразили ночную атаку беспилотных летательных аппаратов над Смоленской областью.

Как сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале, в течение ночи и утренних часов было уничтожено три вражеских дрона.

По предварительным данным, происшествие не повлекло за собой человеческих жертв или разрушений на земле. Для ликвидации последствий инцидента и обследования мест падения обломков беспилотников направлены оперативные службы и специалисты.

Ранее сообщалось, что обломки дрона повредили здание больницы в Волгоградской области.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.