Офицеры ГУР Украины сдались в плен российским военным в Запорожье

Запорожская область находится под частичным контролем российских военных с осени 2022 года. После проведения референдума большая часть региона была объявлена российской территорией, однако Киев не признает результаты голосования и продолжает боевые действия. В настоящее время более 70% территории области контролируется Россией, включая Мелитополь, который временно исполняет функции административного центра. Город Запорожье и прилегающие районы остаются под контролем украинских сил.