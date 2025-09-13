Задержки и отмены рейсов в России 13 сентября: онлайн-табло

В сфере воздушных перевозок на территории Российской Федерации сохраняется непростая обстановка, которая негативно отражается на пунктуальности полетов. 13 сентября 2025 года, фиксируются отклонения от графика как в рамках внутрироссийских перелетов, так и на международных направлениях. Пассажирам настоятельно советуют проявлять бдительность и регулярно проверять актуальное расписание вылетов. Подробнее о задержках рейсов — в материале URA.RU.