ДТП произошло на внешней стороне 65-го километра МКАД

На внешней стороне 65-го километра МКАД в районе съезда № 65 произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом в субботу, 13 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.
В связи с ДТП движение затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда, передает Telegram-канал Департамента транспорта.
Ранее в центре города таксист врезался в полицейский автомобиль. Никто не пострадал. Движение в районе аварии было затруднено.