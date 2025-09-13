Повод для срыва мира: как Запад раздул историю с дронами в Польше, чтобы не дать России и Украине договориться

На фоне российско-белорусских учений Польша и Латвия объявили о закрытии воздушного пространства у своих восточных рубежей. Варшава также самостоятельно перебросит к границе с Союзным государством порядка 40 тысяч военнослужащих. Германия усиливает присутствие на восточном фланге НАТО, а Франция направит в Польшу три истребителя Rafale, как сообщил президент Эммануэль Макрон. При этом Кремль подчеркнул, что маневры «Запад-2025» не направлены против каких-либо стран.