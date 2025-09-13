В Омской области мошенники похитили три миллиона рублей у лаборантки

В Омской области растёт число преступлений с использованием цифровых технологий. С начала года зарегистрировано 3 747 таких хищений, ущерб от них превысил 1,17 млрд рублей.
Чаще всего мошенники действуют под видом работников служб доставки или маркетплейсов. Так, 11 сентября в полицию обратилась лаборант промышленного предприятия. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником почты, и попросил назвать код из СМС для получения посылки. Позже злоумышленники убедили женщину перевести деньги на «безопасный счёт» и даже оформить кредит. В итоге потеря составила 3,1 млн рублей.
По этому факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят следственные действия и ищут подозреваемых.
Пресс-служба прокуратуры напоминает:
- сотрудники банков, ФНС и правоохранительных органов не звонят в мессенджерах и не просят перевести деньги;
- «безопасного счёта» не существует;
- при подобных звонках нужно сразу прекращать разговор и сообщать о случившемся в полицию.