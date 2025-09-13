Огнеборцы потушили пожар на фанерном комбинате в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском ликвидировали открытый огонь в производственном цехе деревообрабатывающего предприятия на улице Молотовой. Сейчас пожарные проводят проливку и разборку конструкций. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Дознаватели ведомства устанавливают причину возгорания.
Напоминаем, что возгорание на фанерном комбинате произошло утром сегодня, 13 сентября. Огонь распространился на площади 4 тысячи кв. метров. В тушении были задействованы 38 специалистов и 14 единиц техники. Расследование причин и обстоятельств произошедшего проконтролирует прокуратура.