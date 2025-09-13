Четвертый день Белгородский регион под прицелом ВСУ

Белгород и Белгородский район продолжают оставаться под интенсивным обстрелом врага уже четвертый день подряд. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об очередной волне атак с применением беспилотных летательных аппаратов. Он прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в настоящее время в воздушном пространстве над Белгородом зафиксировано присутствие шести беспилотников. Российским силам противовоздушной обороны удалось сбить два из них.
Гладков подчеркнул, что массированные атаки с использованием дронов также продолжаются в приграничных муниципальных образованиях. Он охарактеризовал ситуацию как крайне сложную. Гладков отметил, что власти внимательно отслеживают информацию, поступающую из Telegram-каналов, где публикуются данные о перемещении вражеских беспилотников в режиме реального времени.
