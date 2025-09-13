«Сидел за столом с теми, кого убивал»: кто такой Лев Ступников, который предал Россию и перешел на сторону ВСУ

Как сообщает RT, после исчезновения Ступникова его считали либо погибшим, либо самовольно покинувшим воинскую часть. В этот период его мать, младшая сестра и супруга отправились якобы на отдых в Турцию, однако на самом деле они направились на Украину, где присоединились к самому Ступникову. Сейчас семья проживает в Германии вместе с родственниками из Казахстана, тогда как сам Ступников продолжает принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ.