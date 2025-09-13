Ричмонд
На Камчатке отменили угрозу цунами после землетрясения

На Камчатке отменили режим угрозы цунами, который был объявлен из-за очередного землетрясения. Специализированный центр сообщил об отсутствии опасности приближения волны к населённым пунктам. Эту информацию распространило региональное управление МЧС.

Источник: Life.ru

Признаков формирования или приближения опасной волны к берегам не зафиксировал. В результате угроза цунами была снята, и жители прибрежных районов вернулись к привычной жизни.

«Угроза цунами для берегов Камчатки снята. Подхода волны вблизи населённых пунктов зафиксировано не было!» — говорится в сообщении.

Но спасатели продолжают следить за сейсмической активностью в регионе. Населению порекомендовали сохранять бдительность и следовать инструкциям специалистов в случае новых подземных толчков.

Напомним, что причиной для опасений стал зарегистрированный подземный толчок магнитудой 6,3. Его зафиксировали у восточного побережья полуострова.