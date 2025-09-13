В Магаданской области нашил тела двух пропавших рыбаков

В ходе поисковой операции на территории Магаданской области были обнаружены тела двух рыбаков, пропавших после опрокидывания лодки в бухте Гертнера.
Одно из тел было найдено очевидцем на побережье, а второе было извлечено спасателями в районе, расположенном примерно в трех километрах от места происшествия, передает региональное управление МЧС России.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в пятницу, когда лодка с двумя рыбаками на борту перевернулась на расстоянии около 700 метров от берега. Поисковые мероприятия осуществлялись совместными усилиями спасателей, а также сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам и пограничной службы.