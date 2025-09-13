Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Магаданской области нашил тела двух пропавших рыбаков

Тело одного из пропавших мужчин обнаружил очевидец.

Источник: Аргументы и факты

В ходе поисковой операции на территории Магаданской области были обнаружены тела двух рыбаков, пропавших после опрокидывания лодки в бухте Гертнера.

Одно из тел было найдено очевидцем на побережье, а второе было извлечено спасателями в районе, расположенном примерно в трех километрах от места происшествия, передает региональное управление МЧС России.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в пятницу, когда лодка с двумя рыбаками на борту перевернулась на расстоянии около 700 метров от берега. Поисковые мероприятия осуществлялись совместными усилиями спасателей, а также сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам и пограничной службы.