В Магаданской области нашил тела двух пропавших рыбаков

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в пятницу, когда лодка с двумя рыбаками на борту перевернулась на расстоянии около 700 метров от берега. Поисковые мероприятия осуществлялись совместными усилиями спасателей, а также сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам и пограничной службы.