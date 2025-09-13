Ричмонд
Под Волгоградом полиция остановила «Газель» без тормозов, набитую мигрантами

24 иностранца доставлены в полицию, а их транспорт — на штрафстоянку.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В Городищенском районе Волгоградской области полиция устроила очередную облаву на мигрантов. Рейды прошли в районе сельхозполей, где задействовано много иностранной рабочей силы. Как сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области, на работу приезжих из зарубежья людей доставляли на технически неисправном авто.

По информации полиции, гаишники остановили два автомобиля с мигрантами, в которых находились 24 иностранных работника. Как оказалось, у старенькой «Газели» были неисправны тормоза, в любой момент машина могла попасть в ДТП. Ее эвакуировали на штрафстоянку, а всех пассажиров — в отделение полиции для проверки документов. У двоих они оказались не в порядке, на иностранцев составили протоколы за нарушение миграционного законодательства РФ.