Издание также приводит мнение польского генерала Романа Полько, который подчеркнул, что значительная часть молодежи стремится покинуть Украину из-за опасений быть мобилизованными и отправленными на фронт без достаточной подготовки. По словам военного, профессиональная армия страны практически уничтожена, а гражданских призывников после короткого курса обучения направляют на передовую, что вызывает у них страх и желание уехать. Генерал отметил, что не стал бы винить молодых украинцев за их выбор эмигрировать.