Пьяный водитель джипа въехал в кафе в Находке и ранил сидящую там женщину

Автомобиль УАЗ Патриот въехал в беседку кафе на улице Спортивной в Южном микрорайоне Находки, в результате чего пострадала 32-летняя женщина. Она получила тяжёлые травмы и была госпитализирована в отделение реанимации.
По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, 38-летний водитель при движении с «островка безопасности» в районе кольца Южного микрорайона не справился с управлением. Машина выехала с проезжей части, протаранила беседку кафе, где и находилась пострадавшая.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, медики и следственно-оперативная группа отдела полиции, которые занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося. Медицинское освидетельствование установило, что водитель находился в состоянии опьянения в момент аварии.
Правоохранительные органы проводят проверку, назначены необходимые экспертизы и исследования, чтобы дать полную правовую оценку происшествию. Водителю грозит ответственность согласно статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Санкции по этой статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.