Пьяный водитель джипа въехал в кафе в Находке и ранил сидящую там женщину

Правоохранительные органы проводят проверку, назначены необходимые экспертизы и исследования, чтобы дать полную правовую оценку происшествию. Водителю грозит ответственность согласно статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Санкции по этой статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.