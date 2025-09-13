Погибший в пожаре чемпион СССР Сокарев жил в оборудованном гараже

Стало известно, как жил последние годы четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам на дистанции 70 км Сергей Сокарев, погибший в ночь на 10 сентября в пожаре в Ленинградской области.
Напомним, трагедия произошла в гаражном кооперативе деревни Ненимяки Куйвозовского сельского поселения Всеволожского района в ночь на 10 сентября. В результате происшествия, как сообщали в МЧС, сгорели шесть гаражей, также выгорела кровля еще семи. Позже стало известно, что в пожаре погиб один человек, а также две собаки и кот.
Как жил последние годы Сергей Сокарев, aif.ru рассказала его невестка Ирина.
«Он был сильным, где-то строгим, но с прекрасным чувством юмора человеком. Внучке Алисе всегда покупал большой пакет киндер-сюрпризов. Он для нее сделал качели, маленький домик с песочницей. Заранее нарезал сосиски перед нашим приездом, чтобы дочка могла покормить собак — Пальму и Байкала, и кота Уголька. А как-то отвез Алису на ферму показать ей коров», — поделилась девушка.
Сергей Сокарев также был чудесным агрономом, рассказывает Ирина, всегда угощал домашними огурцами, помидорами, картошкой. Очень любил натуральные продукты, ездил недалеко на ферму за домашним творогом и молоком, и всегда в такие поездки брал с собой собак, чтобы те не грустили в его отсутствие.
«У него были золотые руки, занимался ремонтом автомобилей, хорошо в них очень разбирался и учил этому сына… Лыжами занимался только для себя, профессионально никого не тренировал. Когда дочке было три годика, купил ей маленькие лыжи, пробовал учить ее кататься. Еще он ездил далеко в лес на “Буране”, нарезал на нем для жителей Ненимяки лыжную трассу», — рассказала Ирина.
По какой причине произошел пожар, пока неизвестно.
«Про пожар ничего, к сожалению, не знаем, сами ждем информацию. Также не знаем, откуда началось возгорание, там много гаражей и люди разные ходят», — отметила Ирина.
По ее словам, свекр не любил город, хотя там и была квартира, поэтому создал условия для жизни в гараже.
«Он сделал, по сути, дом, глубокий, высокий, с пристройкой, с душем, туалетом, отоплением, водой, стиральной машинкой и холодильником. По утрам ходил на огород, на озеро погулять с собачками и котом. Был не жадным, честным, прямым человеком, помогал людям. Хорошим был… “— поделилась Ирина.
Похороны Сергея Сокарева состоятся сегодня в 11:00 на Кузьминском кладбище.