На трассе под Красноярском произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей

Вечером 12 сентября под Красноярском на 113-м километре федеральной трассы Р-257 произошла смертельная авария с участием трех автомобилей. По предварительным данным краевой Госавтоинспекции, водитель «ГАЗели» двигался со стороны Балахты в Дивногорск и выехал на «встречку», после чего врезался в грузовик «Мерседес», а затем столкнулся с «Тойотой».