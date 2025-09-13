Ричмонд
На трассе под Красноярском произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей

Полицейские Красноярска устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с тремя автомобилями, произошедшего на федеральной трассе.

Источник: Госавтоинспекция Красноярского края

Вечером 12 сентября под Красноярском на 113-м километре федеральной трассы Р-257 произошла смертельная авария с участием трех автомобилей. По предварительным данным краевой Госавтоинспекции, водитель «ГАЗели» двигался со стороны Балахты в Дивногорск и выехал на «встречку», после чего врезался в грузовик «Мерседес», а затем столкнулся с «Тойотой».

Отечественный автомобиль вылетел в кювет. 42-летний водитель «ГАЗели» погиб на месте, еще три человека обратились за медицинской помощью.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства трагедии. На месте ДТП работали госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа.