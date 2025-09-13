Ричмонд
Преданный болельщик казанского «Ак Барса» погиб при крушении катера

Поисковые работы продолжаются.

Источник: ХК «Ак Барс»

Вблизи поселка Васильево в Зеленодольском районе произошла трагедия, которая потрясла спортивное сообщество. В результате опрокидывания катера погиб преданный болельщик казанского «Ак Барса» Антон Агафонов.

На борту судна находились шесть человек. Поисковые работы продолжаются. К расследованию подключилась прокуратура, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Антон Агафонов, врач-стоматолог по профессии, был настоящим фанатом «Ак Барса». Мужчина не пропустил ни одного домашнего матча команды с 1989 года, когда она еще называлась СК имени Урицкого. Энтузиазм и яркая поддержка команды стали легендой среди болельщиков. Имя погибшего навсегда останется в сердцах тех, кто был знаком с ним, сообщает «БИЗНЕС Online».

Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Антона Агафонова.