Преданный болельщик казанского «Ак Барса» погиб при крушении катера

Антон Агафонов, врач-стоматолог по профессии, был настоящим фанатом «Ак Барса». Мужчина не пропустил ни одного домашнего матча команды с 1989 года, когда она еще называлась СК имени Урицкого. Энтузиазм и яркая поддержка команды стали легендой среди болельщиков. Имя погибшего навсегда останется в сердцах тех, кто был знаком с ним, сообщает «БИЗНЕС Online».