В Алматы задержали члена ОПГ «Камчыбека Кольбаева»

В целом с начала сентября задержано 81 лицо, находящееся в розыске, и установлено местонахождение 58 без вести пропавших лиц. В Астане задержан разыскиваемый за совершение ряда мошенничеств, сумма ущерба составляет более 160 миллионов тенге (296 тысяч долларов). Кроме того, для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 28 преступников.