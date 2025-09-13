В Алматы задержали члена ОПГ «Камчыбека Кольбаева»

АСТАНА, 13 сен — Sputnik. Сотрудники департамента криминальной полиции МВД Казахстана задержали в пригороде Алматы гражданина Кыргызстана.
«Он подозревается в убийстве, совершенном в ходе криминальной разборки в 2008 году. По данным МВД Кыргызстана, задержанный являлся активным членом ОПГ “Камчыбека Кольбаева”», — сообщили в МВД.
В Кыргызстане Камчы Кольбаева называли «вором в законе», он являлся одним из наиболее влиятельных криминальных авторитетов в Центральной Азии. В 2023 году МВД Кыргызстана сообщило о его ликвидации в результате спецоперации.
В целом с начала сентября задержано 81 лицо, находящееся в розыске, и установлено местонахождение 58 без вести пропавших лиц. В Астане задержан разыскиваемый за совершение ряда мошенничеств, сумма ущерба составляет более 160 миллионов тенге (296 тысяч долларов). Кроме того, для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 28 преступников.