Подозреваемого в убийстве чемпиона Европы задержали под Новосибирском

У задержанного был конфискован нелегальный пистолет ТТ, произведенный в 1941 году, а также пять патронов.

В Омске 10 сентября был убит 31-летний Ловари Михайленко, бывший чемпион Европы по боксу среди юниоров. Инцидент произошел в частном доме, куда спортсмен прибыл как гость.

По информации правоохранительных органов, между Михайленко и его приятелем разгорелся конфликт. В ходе вспышки гнева, злоумышленник произвел выстрел в голову боксеру и покинул место преступления на своем транспортном средстве. Задержание подозреваемого произошло в Новосибирской области.

У задержанного был конфискован нелегальный пистолет ТТ, произведенный в 1941 году, а также пять патронов. Мужчина утверждает, что приобрел оружие через даркнет.

Следственная группа, работавшая на месте преступления, обнаружила гильзу, пулю и другие вещественные доказательства. Подозреваемому предъявлены обвинения в совершении убийства, и он находится под стражей.