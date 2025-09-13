Подозреваемого в убийстве чемпиона Европы задержали под Новосибирском

В Омске 10 сентября был убит 31-летний Ловари Михайленко, бывший чемпион Европы по боксу среди юниоров. Инцидент произошел в частном доме, куда спортсмен прибыл как гость.
По информации правоохранительных органов, между Михайленко и его приятелем разгорелся конфликт. В ходе вспышки гнева, злоумышленник произвел выстрел в голову боксеру и покинул место преступления на своем транспортном средстве. Задержание подозреваемого произошло в Новосибирской области.
У задержанного был конфискован нелегальный пистолет ТТ, произведенный в 1941 году, а также пять патронов. Мужчина утверждает, что приобрел оружие через даркнет.
Следственная группа, работавшая на месте преступления, обнаружила гильзу, пулю и другие вещественные доказательства. Подозреваемому предъявлены обвинения в совершении убийства, и он находится под стражей.