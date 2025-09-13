Пассажирский лайнер не смог сесть в Геленджике из-за штормового ветра

Пассажирский рейс SU 1154 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва-Геленджик, был перенаправлен на запасной аэродром. Посадка в аэропорту города-курорта оказалась невозможной из-за неблагоприятных погодных условий, передает ИА KrasnodarMedia.
Как сообщила утром 13 сентября пресс-служба воздушной гавани Геленджика, причиной изменения маршрута стал сильный ветер, создающий угрозу безопасности при заходе на посадку. Самолет совершит посадку в аэропорту Минеральных Вод.
В официальном сообщении, распространенном через Telegram-канал (18+), представители аэропорта подчеркнули, что безопасность полетов является абсолютным приоритетом как для авиакомпании, так и для наземных служб. Все решения принимаются исключительно исходя из обеспечения максимальной защиты пассажиров и экипажа.