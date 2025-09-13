Ричмонд
Молдаванка, задержанная с ножами у здания Парламента Румынии, утверждает, что не чувствует себя в безопасности на родине: Забыла выложить косметичку с холодным оружием, когда уезжала из Кишинева

Женщина уточнила, что шла на мероприятие по поручению мужа-предпринимателя [видео]

Источник: Комсомольская правда

Молдаванка, задержанная с ножами у здания Парламента Румынии, дала первые объяснения своему поступку.

Она утверждает, что забыла вынуть «косметичку», в которой находились ножи, когда спешила на мероприятие.

(Ничего себе косметичка).

«Это была моя ошибка», — сказала она.

На вопрос о том, зачем ей столько ножей, женщина ответила, что в Кишинёве она чувствует себя в безопасности, но в Румынии — нет. Она также уточнила, что шла на мероприятие по поручению мужа, который является предпринимателем. «Я не знала, что такая ситуация возникнет», — добавила она.

