Молдаванка, задержанная с ножами у здания Парламента Румынии, утверждает, что не чувствует себя в безопасности на родине: Забыла выложить косметичку с холодным оружием, когда уезжала из Кишинева

На вопрос о том, зачем ей столько ножей, женщина ответила, что в Кишинёве она чувствует себя в безопасности, но в Румынии — нет. Она также уточнила, что шла на мероприятие по поручению мужа, который является предпринимателем. «Я не знала, что такая ситуация возникнет», — добавила она.