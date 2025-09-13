На севере Красноярского края в жилом доме загорелся мусор

Так, в Дудинке на улице Матросова загорелся мусор в пятиэтажном жилом доме. Четыре человека успели эвакуироваться самостоятельно, одного ребенка вывело звено газодымозащитной службы при помощи спасустройства. Пожар ликвидировали на площади пяти «квадратов». Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
— На ликвидацию последствий ДТП сотрудники привлекались три раза, — добавили в ведомстве.
Спасатели зарегистрировали одно происшествие на акваториях края: на реке Мана во время сплава утонул мужчина.