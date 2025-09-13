Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Красноярского края в жилом доме загорелся мусор

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили пять пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Источник: МЧС Красноярского края

Так, в Дудинке на улице Матросова загорелся мусор в пятиэтажном жилом доме. Четыре человека успели эвакуироваться самостоятельно, одного ребенка вывело звено газодымозащитной службы при помощи спасустройства. Пожар ликвидировали на площади пяти «квадратов». Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

— На ликвидацию последствий ДТП сотрудники привлекались три раза, — добавили в ведомстве.

Спасатели зарегистрировали одно происшествие на акваториях края: на реке Мана во время сплава утонул мужчина.