На севере Красноярского края в жилом доме загорелся мусор

Так, в Дудинке на улице Матросова загорелся мусор в пятиэтажном жилом доме. Четыре человека успели эвакуироваться самостоятельно, одного ребенка вывело звено газодымозащитной службы при помощи спасустройства. Пожар ликвидировали на площади пяти «квадратов». Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.