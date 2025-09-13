В Омске пассажирский автобус столкнулся с иномаркой на улице 70 лет Октября

12 сентября около 14:20 в Омске произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. По предварительным данным УМВД, 62-летний водитель автобуса ГАЗ не выдержал дистанцию на по улице 70 лет Октября и врезался в автомобиль Mitsubishi под управлением 29-летнего мужчины. Среди пострадавших есть ребенок.