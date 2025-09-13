В Черемховском районе нашли водителя, сбившего двух подростков

Пострадавшие получили травмы, их доставили в больницу. Виновником аварии оказался 29-летний местный житель, у которого не было водительских прав. Позже он заявил полицейским, что после аварии выпил спиртное. Госавтоинспекция проводит проверку, произошедшим заинтересовались и в прокуратуре.