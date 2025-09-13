В Черемховском районе нашли водителя, сбившего двух подростков

В Черемховском районе нашли водителя, который сбил двух подростков. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, авария произошла около девяти часов вечера 12 сентября 2025 года на улице Школьной в селе Саянское.
— Водитель «Рейсера» сбил двух несовершеннолетних, которые шли по краю проезжей части навстречу движения транспорта. После ДТП он скрылся в неизвестном направлении, однако оперативникам удалось установить его личность уже через час, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Пострадавшие получили травмы, их доставили в больницу. Виновником аварии оказался 29-летний местный житель, у которого не было водительских прав. Позже он заявил полицейским, что после аварии выпил спиртное. Госавтоинспекция проводит проверку, произошедшим заинтересовались и в прокуратуре.
