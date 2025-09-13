В Петербурге девушка повредила машины, тренируясь в стрельбе из пневмата

«Как было установлено, пистолет принадлежит девушке, со слов которой оружие ей разрешила приобрести на маркетплейсе мама в целях самообороны, а испробовать оружие она решила, находясь в гостях у приятеля. Стреляла юная особа в сторону заброшенного деревянного дома, расположенного напротив, однако промахивалась, попадая по припаркованным автомашинам», — рассказали в полиции.