В Петербурге девушка повредила машины, тренируясь в стрельбе из пневмата

Как отмечается, в пятницу вечером житель дома № 256 на Московском шоссе в поселке Шушары сообщил в полицию Пушкинского района о стрельбе по припаркованным машинам, а также в сторону людей из окна третьего этажа соседнего дома.
На месте происшествия полицейские задержали компанию молодых людей в возрасте от 14 до 19 лет, среди которых оказалась 16-летняя девушка. У подростков изъяли пневматический пистолет.
«Как было установлено, пистолет принадлежит девушке, со слов которой оружие ей разрешила приобрести на маркетплейсе мама в целях самообороны, а испробовать оружие она решила, находясь в гостях у приятеля. Стреляла юная особа в сторону заброшенного деревянного дома, расположенного напротив, однако промахивалась, попадая по припаркованным автомашинам», — рассказали в полиции.
Как отмечается, в стрельбе упражнялись и еще трое участников компании. В результате в полицию с заявлениями о повреждении автомобилей обратились два человека.
«В отделе полиции несовершеннолетние были опрошены и передали законным представителям. В отношении 19-летнего участника инцидента составлен административный протокол по статье 20.1 части 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство — ред.)», — добавили в ГУМВД.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.