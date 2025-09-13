Ричмонд
«За 30 лет работы такого не видел!»: тренировка на турнике обернулась кошмаром для подростка — врачи не знают, как ему помочь

В Балаково подросток получил перелом грудины во время тренировки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Казалось бы, обычная тренировка, но для 16-летнего подростка из Балакова она закончилась настоящим кошмаром. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городскую клиническую больницу, парня экстренно госпитализирован с переломом грудины со смещением. Причиной стало неудачное выполнение элемента «солнышко» на турнике.

Местные врачи не могут помочь подростку. Остается надеяться лишь на московские клиники. ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница».

— Парень, занимавшийся в свободное время, не рассчитал движение при приземлении. Сильный удар подбородком пришелся прямо в грудь. Последствия оказались шокирующими — диагностирован перелом центральной кости грудной клетки с полным смещением, — пишут журналисты.

Заведующий детским хирургическим отделением Валерий Захаров с тревогой отмечает, что за три десятилетия своей практики он впервые столкнулся с таким случаем. Травма настолько серьезная, что требует сложной операции, которую местные врачи провести не в силах — в больнице нет ни специальных пластин для грудины, ни опыта подобных вмешательств.

Сейчас подросток находится в стационаре, получает обезболивающие и физиопроцедуры, пока врачи ищут возможность помочь. Уже отправлен запрос в известную клинику в Москве в надежде на помощь столичных специалистов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мать двоих детей из Забайкалья победила рак.