Уфимские туристы застряли на Эльбрусе после обрыва канатной дороги, где погибли трое человек

Смертельная авария произошла на канатной дороге Эльбруса. По информации телеграм-канала Mash, в результате схода троса с одной из опор произошел обрыв подъемника. Установлено, что инцидент привел к гибели трех человек, еще девять получили травмы. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств произошедшего.
Среди пострадавших туристов оказалась группа из 25 человек, в составе которой были и двое жителей Уфы. Один из уфимцев сообщил, что успел подняться на подъемнике до аварии. Однако после того, как он покинул кабину, движение было остановлено. В результате все вещи и снаряжение остались внутри, а путешественникам пришлось провести ночь в неотапливаемых вагончиках без теплой одежды.
Погибшими, по предварительной информации, являются мужчина и женщина, которые в момент обрыва спускались со станции «Гара-Баши» на «Мир». Позже поступила информация, что количество погибших увеличилось до трех человек. По информации канала Mash, на канатной дороге должны были проводиться плановые профилактические работы. В настоящее время следствие выясняет, почему, несмотря на это, на подъемнике находились пассажиры.
