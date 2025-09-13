Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимские туристы застряли на Эльбрусе после обрыва канатной дороги, где погибли трое человек

Туристы из Уфы застряли на горе Эльбрус после обрыва канатной дороги.

Источник: Комсомольская правда

Смертельная авария произошла на канатной дороге Эльбруса. По информации телеграм-канала Mash, в результате схода троса с одной из опор произошел обрыв подъемника. Установлено, что инцидент привел к гибели трех человек, еще девять получили травмы. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств произошедшего.

Среди пострадавших туристов оказалась группа из 25 человек, в составе которой были и двое жителей Уфы. Один из уфимцев сообщил, что успел подняться на подъемнике до аварии. Однако после того, как он покинул кабину, движение было остановлено. В результате все вещи и снаряжение остались внутри, а путешественникам пришлось провести ночь в неотапливаемых вагончиках без теплой одежды.

Погибшими, по предварительной информации, являются мужчина и женщина, которые в момент обрыва спускались со станции «Гара-Баши» на «Мир». Позже поступила информация, что количество погибших увеличилось до трех человек. По информации канала Mash, на канатной дороге должны были проводиться плановые профилактические работы. В настоящее время следствие выясняет, почему, несмотря на это, на подъемнике находились пассажиры.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.