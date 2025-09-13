Уфимские туристы застряли на Эльбрусе после обрыва канатной дороги, где погибли трое человек

Среди пострадавших туристов оказалась группа из 25 человек, в составе которой были и двое жителей Уфы. Один из уфимцев сообщил, что успел подняться на подъемнике до аварии. Однако после того, как он покинул кабину, движение было остановлено. В результате все вещи и снаряжение остались внутри, а путешественникам пришлось провести ночь в неотапливаемых вагончиках без теплой одежды.