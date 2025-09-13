Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Младшему 11 лет». В Минске школьники разгромили скоростную электричку «Штадлер»

В Минске школьники пойдут под суд, разгромив скоростную электричку «Штадлер».

Источник: Комсомольская правда

Минские школьники повредили оборудование электропоезда и пойдут под суд, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Фигурантами уголовного дела стали два минских школьника. В тот день 14 и 15-летний подростки были в большой компании друзей, младшему из которых было 11 лет.

Группа подростков оказалась вблизи депо, и они решили похулиганить. Правда, кроме двух подростков заходить на территорию депо никто из несовершеннолетних не решился. В итоге фигуранты вдвоем пробрались в пустой электропоезд «Штадлер» в моторвагонном депо, где огнетушителем разбили три информационных монитора и приборную панель в головном вагоне. Ущерб, причиненный хулиганами, превысил 54 тысячи белорусских рублей.

Задержанных будут судить за хулиганство. Ранее один из них уже попадал в поле зрения милиции, школьнику грозит направление в спецучреждение закрытого типа.

Тем временем гомельчанка получила судимость за проведение «обнимательных вечеринок»: «Маскировала все под видом обучения».

Еще Союз турорганизаций сказал, что будет с автобусными турами в ЕС из-за закрытия границы Польшей.