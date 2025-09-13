«Младшему 11 лет». В Минске школьники разгромили скоростную электричку «Штадлер»

Группа подростков оказалась вблизи депо, и они решили похулиганить. Правда, кроме двух подростков заходить на территорию депо никто из несовершеннолетних не решился. В итоге фигуранты вдвоем пробрались в пустой электропоезд «Штадлер» в моторвагонном депо, где огнетушителем разбили три информационных монитора и приборную панель в головном вагоне. Ущерб, причиненный хулиганами, превысил 54 тысячи белорусских рублей.