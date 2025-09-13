«Младшему 11 лет». В Минске школьники разгромили скоростную электричку «Штадлер»

Минские школьники повредили оборудование электропоезда и пойдут под суд, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Фигурантами уголовного дела стали два минских школьника. В тот день 14 и 15-летний подростки были в большой компании друзей, младшему из которых было 11 лет.
Группа подростков оказалась вблизи депо, и они решили похулиганить. Правда, кроме двух подростков заходить на территорию депо никто из несовершеннолетних не решился. В итоге фигуранты вдвоем пробрались в пустой электропоезд «Штадлер» в моторвагонном депо, где огнетушителем разбили три информационных монитора и приборную панель в головном вагоне. Ущерб, причиненный хулиганами, превысил 54 тысячи белорусских рублей.
Задержанных будут судить за хулиганство. Ранее один из них уже попадал в поле зрения милиции, школьнику грозит направление в спецучреждение закрытого типа.
