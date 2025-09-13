В Башкирии мужчина напал на пенсионерку и ее собаку

По словам родственников пострадавшей, нападавший, скорее всего, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что и объясняет его неадекватное поведение. В результате инцидента животное получило серьезные травмы — сильные ушибы, из-за которых пес с трудом встает на задние лапы. Его экстренно доставили в ветеринарную клинику для оказания помощи. Сама пенсионерка отделалась испугом и не получила серьезных физических повреждений. В настоящее время правоохранительные органы занимаются поиском злоумышленника.