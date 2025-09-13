Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии мужчина напал на пенсионерку и ее собаку

В Башкирии пенсионерка и ее собака пострадали от рук неизвестного.

Источник: Комсомольская правда

В Нефтекамске мужчина напал на 82-летнюю пенсионерку и ее собаку. По информации телеграм-канала Mash, конфликт начался с того, что неизвестный мужчина начал агрессивно требовать от хозяйки надеть на питомца намордник. Потом мужчина начал хамить и выкрикивать в адрес пожилой женщины угрозы.

По словам родственников пострадавшей, нападавший, скорее всего, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что и объясняет его неадекватное поведение. В результате инцидента животное получило серьезные травмы — сильные ушибы, из-за которых пес с трудом встает на задние лапы. Его экстренно доставили в ветеринарную клинику для оказания помощи. Сама пенсионерка отделалась испугом и не получила серьезных физических повреждений. В настоящее время правоохранительные органы занимаются поиском злоумышленника.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.